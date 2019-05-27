Иерусалим, 27 мая, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля объявила об уничтожении установки противовоздушной обороны вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, которая вела огонь по истребителю военно-воздушных сил Израиля. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба израильских ВС.

ПВО. Сирия

Израильские военные идентифицировали огонь сирийской системы ПВО по израильскому истребителю, который якобы выполнял «рутинный полет» на севере Израиля. Утверждается, что выпущенный сирийской установкой ПВО зенитный снаряд упал на сирийской территории, а миссия израильского истребителя была завершена как планировалась.

В ответ на обстрел израильская армия поразила пусковую установку сирийской ПВО, из которой и был выпущен снаряд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийское телевидение сообщило, что Израиль осуществил ракетный обстрел населённого пункта в провинции Кунейтра на юге Сирии. В результате обстрела были ранены люди и пострадала военная техника.