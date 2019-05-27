Ереван, 27 мая, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась сегодня, 27 мая, прибудет в Армению. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Официальная публикация Станислав Зась

Станислав Зась является кандидатом на должность генерального секретаря ОДКБ. Об этом было заявлено в Бишкеке во время встречи министров иностранных дел стран-членов ОДКБ.

В повестке дня визита Зася в Армению встреча с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

23 мая главы МИД стран-членов ОДКБ одобрили кандидатуру Станислава Зася на должность генсека альянса, который в случае одобрения со стороны руководителей всех государств-членов организации займет эту должность с 1 января 2020 года.

Ранее Зась уже посетил все страны-члены ОДКБ, и ему остаётся только получить одобрение Армении, чтобы с 1 января 2020 года занять пост генсека ОДКБ.