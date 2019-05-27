Дамаск, 27 мая, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Израильские вооруженные силы произвели ракетный обстрел деревни на территории в сирийской провинции Кунейтра. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает Сирийское государственное телевидение.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

Уточняется, что речь идёт о населенном пункте Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра. В результате обстрела есть раненые. Также сообщается о повреждении военной техники.

Число раненых не уточняется. О какой именно военной технике идёт речь также не говорится.