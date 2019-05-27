Североморск, Мурманская область, 27 мая, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Пожар на списанном эсминце «Гремящий», который загорелся в Североморске, локализован. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.

Vk.com/Североморск Возгорание на эсминце «Гремящий»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, остов списанного эсминца «Гремящий», который находится в процессе утилизации, загорелся. Горение началось в трюмах корабля, где оставался мазут.

Первоначально сообщалось о площади горения в 20 квадратных метров. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать. Идёт его ликвидация.

Уточняется, что утилизацией занималась одна из коммерческих структур. Остов эсминца находится на территории бывшего бетонного завода.