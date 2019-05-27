На Петра Порошенко завели уже пятое уголовное дело
Киев, 27 мая, 2019, 21:09 — ИА Регнум. На Украине Государственное бюро расследований возбудило уже пятое уголовное дело против бывшего президента этой страны Петра Порошенко. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня бывший заместитель главы администрации свергнутого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко было возбуждено четвертое уголовное дело. В рамках этого дела Порошенко обвиняют в узурпации судебной власти на Украине.
Пятое дело также было возбуждено по заявлению Портнова. В рамках пятого уголовного дела Порошенко обвиняется в незаконном завладении телеканалом «Прямой».
Напомним, ещё в 2018 году украинский политик Юлия Тимошенко заявляла, что Порошенко через подставных лиц купил телеканал «Прямой» у сына свергнутого президента Януковича за $10 млн.
Стоит отметить, что Порошенко также принадлежит украинский «Пятый канал».