Киев, 27 мая, 2019, 21:09 — ИА Регнум. На Украине Государственное бюро расследований возбудило уже пятое уголовное дело против бывшего президента этой страны Петра Порошенко. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня бывший заместитель главы администрации свергнутого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко было возбуждено четвертое уголовное дело. В рамках этого дела Порошенко обвиняют в узурпации судебной власти на Украине.

Пятое дело также было возбуждено по заявлению Портнова. В рамках пятого уголовного дела Порошенко обвиняется в незаконном завладении телеканалом «Прямой».

Напомним, ещё в 2018 году украинский политик Юлия Тимошенко заявляла, что Порошенко через подставных лиц купил телеканал «Прямой» у сына свергнутого президента Януковича за $10 млн.

Стоит отметить, что Порошенко также принадлежит украинский «Пятый канал».