Санкт-Петербург, 27 мая, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей. Это следует из его декларации о доходах, опубликованной на сайте Смольного 27 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Для сравнения: в 2017 году доходы Беглова составили более 6,9 млн рублей. Напомним, Александр Беглов назначен на пост врио губернатора 3 октября 2018 года. До этого он работал полпредом президента РФ в СЗФО.

В собственности врио губернатора Петербурга — два земельных участка, по 1600 и 1500 кв. метров, половина разрушенного жилого дома площадью 120 кв. метров, 150-метровая квартира. В пользовании у Беглова — земельный участок в 22 кв. метра и квартира в 106 кв. метров. Вся собственность находится на территории России.

По сравнению с 2017 годом в составе собственности Александра Беглова изменений практически не произошло. Автомобилей и другой техники у врио губернатора нет.

У супруги градоначальника доход за 2018 год составил 4 млн 447 тыс. рублей (годом ранее она заработала около 2,8 млн рублей). В собственности у жены Александра Беглова — земельный участок площадью 988 кв. метров, половина участка площадью 1201 кв. м, половина участка в 518 кв. м, жилой дом площадью 61 кв. м, половина жилого дома в 242 кв. м, четыре квартиры (106 кв. м, 56 кв. м, 35 кв. м и 158 кв. м), 20-метровый гараж. В пользовании — маленький земельный участок и машино-место.

Супруга врио губернатора владеет автомобилем Mercedes-Benz E300. Состав собственности у супруги Беглова также не изменился.