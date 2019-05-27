Москва, 28 мая, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 28 мая, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на введение дополнительных мер поддержки многодетных семей, оформивших ипотечный кредит, сообщает ИА REGNUM.

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Инициативу внесла в Госдуму группа парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. О необходимости подобных изменений ранее заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Речь идет о дополнительных выплатах из бюджета для многодетных семей, которые ранее оформили ипотечный кредит. В частности, семьи с тремя и более детьми смогут получить право на выплату в размере 450 тыс. рублей из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на погашение ипотеки. При этом они не отменяют выплату средств материнского капитала.

Между тем в самом законопроекте не прописан ни размер средств, которые пойдут на обеспечение дополнительных выплат, нет и уточнения, что эти средства должны пойти на погашение ипотеки для многодетных семей. Так, законопроект лишь устанавливает право правительства разрабатывать дополнительные меры поддержки многодетных семей.

Инициатива также устанавливает, что порядок таких выплат также разработает правительство РФ. При этом единый институт развития в жилищной сфере (ДОМ.РФ) будет выступать агентом программы, что будет способствовать оперативной реализации, отмечают авторы законопроекта.

Между тем, как уточнил накануне первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, законопроект в целом направлен на то, чтобы дать правительству право принимать постановления о дополнительных мерах поддержки многодетных семей, оформивших ипотеку.

«Закон, во-первых, предоставляет правительству такое право, а соответствующие задачи президентом уже поставлены. Во-вторых, внесение в соответствующую законодательную норму будет означать автоматом освобождение этих выплат от налога на доходы физических лиц», — уточнил Исаев.