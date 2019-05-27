Псков, 27 мая, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Явка избирателей на предварительное партийное голосование «Единой России» в Псковской области составила от 2 до 7%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, об этом сегодня, 27 мая, заявил секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.

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«Явка в муниципальных образованиях разная: где-то она составила чуть более 2%, а где-то была довольно высокая — более 7%. Это средний результат, на который мы и рассчитывали. Во многом явка избирателей зависела от того, как поработали участники предварительного голосования, потому что у каждого из них была задача привлечь на счётные участки как можно больше своих сторонников», — отметил Котов.

Он также назвал выбор «основательным» и подтвердил, что на предстоящих в сентябре 2019 года выборах от партии «Единая Россия» будут выдвинуты именно победители праймериз.

Так, например, в Пскове, где в сентябре 2019 года предстоят довыборы в городскую думу по избирательному округу №13, победила директор городской поликлиники Галина Неваленная.

Кроме того, в шести районах Псковской области на праймериз были определены кандидаты от партии «Единая Россия» для последующего выдвижения в главы районов: в Дновском районе 76,90% голосов избиратели отдали за начальника территориального отдела социальной защиты Татьяну Пахомову (явка составила 3,94%), в Новоржевском районе на праймериз с результатом 82,65% победил заместитель главы администрации района Сергей Мезенцев (при явке 6,28%), в Усвятском районе 93,2% избирателей поддержали кандидатуру заместителя главы районной администрации Дмитрия Петрова (явка составила 7,51%), в Пушкиногорском районе 95,75% набрал действующий руководитель муниципалитета Александр Баранов (явка избирателей на праймериз здесь составила 5,28%), в Бежаницком районе на праймериз также лидировал действующий глава района Сергей Михеев — 79,68%, (явка здесь составила 5,04%), в Пустошкинском районе 60,36% избирателей высказались за выдвижение в главы района от партии «Единая Россия» председателя комитета по спорту Псковской области Ивана Штылина (явка здесь составила 6,06%).

Добавим, что, помимо праймериз «Единой России», в Великих Луках Псковской области 26 мая состоялись дополнительные выборы депутата Великолукской городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. Участвовали десять кандидатов, победила директор школы №13 Елена Чернозубова («Единая Россия»), за которую проголосовали 66,62% избирателей. Явка составила 13,76%.