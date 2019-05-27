Брюссель, 27 мая, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Торговые переговоры США и ЕС помогли снять с повестки дня введение пошлин на импорт автомобилей, однако об отмене ранее введенных тарифов говорить рано, 27 мая передает агентство Reuters.

MichaelGaida

По словам комиссара Евросоюза по торговле Сесилии Мальмстрём, стороны «добились некоторого успеха» в ходе предварительных переговоров.

«На данный момент мяч находится на стороне США», — отметила Мальмстрём.

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