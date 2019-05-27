Казань, 27 мая, 2019, 20:32 — ИА Регнум. В мировом суде Вахитовского района Казани вынесли решение по делу об избиении бывшим игроком хоккейного клуба «Ак-Барс» Дмитрием Обуховым девушки за рулем. Его признали виновным.

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В качестве наказания Обухова обязали выплатить в счет государства штраф в размере 15 тыс. рублей.

Пострадавшая в результате потасовки девушка на заседание суда не явилась, уточняет «Татар-информ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошел 12 апреля в Казани и попал на записи камер видеонаблюдения.

На улице Дзержинского автомобиль девушки преградил дорогу Обухову, который также был за рулем автомобиля Mersedes без номерных знаков. Возник конфликт, в ходе которого спортсмен выскочил из машины и ударил девушку.

Пострадавшая обратилась в травмпункт, где у неё зафиксировали побои на лице и голове, а также подозрение на сотрясение мозга. В учреждении ей выдали справку. Также девушка обратилась в полицию с заявлением, после чего начали проверку.