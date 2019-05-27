Азербайджан, 16 мая, 2007, 12:40 — ИА Регнум. Вчера, 15 мая, МИД Азербайджана озвучило официальную реакцию на заявление президента Грузии Михаила Саакашвили , сделанное им 12 мая после переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым , передает корреспондент ИА REGNUM. Тогда Саакашвили заявил: "Мы договорились, что в ближайшее время наши рабочие группы встретятся. Линия государственной границы пройдет так, чтобы стратегическая высота, которая имеет большое внутреннее значение для Азербайджана, оказалась на территории Азербайджана. Что касается монастырского комплекса Давид Гареджи, то он полностью должен оказаться на территории Грузии. Я уверен, что очень скоро мы сможем подписать соглашение".

Вчера, комментируя эти слова, глава делегации Азербайджана на переговорах по делимитации и демаркации госграницы с Грузией, замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил журналистам, что на встрече в Тбилиси Алиев и Саакашвили подчеркнули важность продолжения переговоров правительственных комиссий по определению линии госграницы, но что касается исторического комплекса Давид Гареджи, то в этом вопросе речь не шла ни о передаче территорий, ни об обмене ими. "На переговорах идет уточнение линии прохождения границы по этому участку на основе действовавших в советское время нормативно-правовых документов и картографических материалов. И мы будем продолжать эту работу", - сказал Халафов.

На сегодня 35% общей границы между Азербайджаном и Грузией пока еще остаются несогласованными, в том числе и монастырский комплекс Давид Гареджи.

Отметим, что спор между грузинскими и азербайджанскими дипломатами по участку границы, где расположен древний монастырь, идет уже более десяти лет. Дело в том, что часть комплекса находится на территории нынешнего Азербайджана. Достичь договоренности по этому участку сторонам не удавалось из-за стратегической важности местности для обеих сторон. Для Баку участок имеет важное военное значение, а для Грузии монастырский комплекс - это действующая лавра Грузинской православной церкви.