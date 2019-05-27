Ижевск, 27 мая, 2019, 20:02 — ИА Регнум. В группу управления ФССП России по Удмуртии, которая рассматривает жалобы граждан на действия так называемых коллекторских агентств, в течение недели поступили заявления от сотрудников двух школ Ижевска об угрозах. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении.

Телефонный звонок

Так, директору одной из школ начал звонить мужчина с неизвестного номера, который выяснял информацию о сотруднике учебного заведения. Затем он прислал смс-сообщение оскорбительного характера, далее посредством функции автодозвон он осуществил за сутки 294 звонка.

Кроме того, неизвестный позвонил в приемную директора с теми же вопросами о работнике школы, беседа также носила оскорбительный характер.

Другое заявление направила мама должника, которая работает в школе. Звонки начали поступать всем сотрудникам образовательной организации, телефоны которых указаны на сайте школы, подорвав авторитет женщины и дискредитировав ее в глазах коллег. Однако женщина к заявлению приложила запись телефонных разговоров, а также установила определитель номера и узнала, от кого поступают звонки.

По обоим фактам возбуждены административные дела по ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). Материалы направлены в прокуратуру по факту оскорбления, в Роскомнадзор в связи с разглашением персональных данных, а также в правоохранительные органы по вопросу наличия в действиях неизвестного лица признаков направления угроз.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте в Хабаровске был арестован коллектор, который изготовил порноколлаж.

Хабаровчанин взял заём в микрофинансовой организации, но вовремя не смог вернуть долг. За шесть месяцев 19 тыс. рублей превратились в задолженность в размере 197 тыс. Сотрудник коллекторского агентства, выбивая долг, бесконечно звонил хабаровчанину, угрожал расправой, а потом собрал в социальных сетях фотографии его несовершеннолетней дочери, изготовил из них порнографический коллаж и выложил в сеть. Ему грозит срок от 3 до 10 лет лишения свободы.