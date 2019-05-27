Кострома, 27 мая, 2019, 19:54 — ИА Регнум. В травматологическом пункте городской больницы Костромы открыт дополнительный кабинет для оказания помощи пострадавшим от укусов клещей.

Клещ

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в травмпункте помощь гражданам, которые пострадали от укусов клещей, оказывается в двух кабинетах. Оба работают в круглосуточном режиме. Для обработки документов усилена бригада среднего медицинского персонала.

«Бригада усилена дополнительным врачом, который будет работать в дополнительном режиме, т. е. увеличены часы его работы. А также усилена группа медицинских сестер из отделений больницы. Также усилена работа администраторов, т. е. вся бригада увеличена вдвое. Народу на данный момент в коридорах и очередей у нас нет»,— рассказал телекомпании «Русь» заведующий поликлиническим отделением травматологии и ортопедии городской больницы Костромы Александр Тащилин.

В сутки за помощью обращаются 50−60 человек. Очередей в поликлинике нет. По данным Управления Роспотребнадзора по Костромской области, акарицидные обработки территорий проводятся во всех муниципальных образованиях. Обработано более 2 тысяч 400 га территории. Это на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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