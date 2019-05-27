Калуга, 27 мая, 2019, 16:34 — ИА Регнум. В Калуге 24−25 мая в учебных заведениях города прошли праздники последнего звонка. Заместитель председателя Городской думы Калуги Сергей Павлов побывал на праздничных мероприятиях во всех образовательных учреждениях своего избирательного округа, а их четыре — школы №2,7,11 и 17.

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутат Гордумы Калуги подарил школам туи

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в 2018 году в этих школах по предложению депутата и при его непосредственном участии родилась новая традиция — каждый год выпускные классы будут высаживать на Аллее знаний у своих школ вечнозеленые туи по количеству выпускных классов. Так в этом году в школах №2 и №11 появилось по одному новому деревцу, а на Аллее знаний школы №7 к двум деревьям, посаженным в прошлом году, добавилось три. Выпускники 17-й школы в этом году посадили две подаренные депутатом туи.

Почему именно туи? «Это очень красивые растения, они будут радовать своей зеленью в любое время года. Кроме того, учащиеся сами смогут без труда за ними ухаживать, ведь туи неприхотливы, не надо заниматься обрезкой и формированием кроны, т. е. уход за ними достаточно простой, — подчеркнул Сергей Павлов. — Думаю, через 10−15 лет выпускникам будет интересно прогуляться с друзьями по этим аллеями и вспомнить свое школьное детство».

Депутат Городской думы Сергей Павлов поблагодарил учителей и родителей, поздравил выпускников и пожелал им удачи на экзаменах.