Москва, 28 мая, 2019, 00:07 — ИА Регнум. Сегодня, 28 мая, Госдума намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, регламентирующий применение средств сдерживания дебоширов на борту самолета, сообщает ИА REGNUM.

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Поправками в Воздушный кодекс командиру воздушного судна предоставляется право отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) о пресечении ими противоправных действий лиц, которые создают своими действиями непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна, с использованием специальных средств сдерживания, размещенных на борту.

Предполагается, что перечень данных средств, а также правила их применения установит правительство РФ.

Сейчас авиакомпании могут включать в черный список авиадебоширов. Однако полностью им летать самолетами не запрещено: тот же Воздушный кодекс определяет перечень ситуаций, когда человек из черного списка может пользоваться авиасообщением.

Предполагалось, что Госдума обсудит законопроект в первом чтении 21 мая, однако у парламентариев не хватило времени на дискуссию.