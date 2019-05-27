Вашингтон, 27 мая, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Комитет по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО в конце апреля текущего года подготовил проект доклада на тему «Эволюция безопасности в Северной Атлантике». Он размещен в открытом доступе на сайте НАТО. Объем документа составляет двенадцать страниц. Значительная часть его посвящена России: расширению возможностей и присутствия в Северной Атлантики и Арктике, описанию Северного флота и российской оборонной инфраструктуры в Атлантике.

(сс) Сергей Шинкарюк Корабли Северного флота России

В проекте отмечается увеличение российского военного присутствия в Северной Атлантике как в количественном, так и в качественном отношении. Что, по мнению авторов документа, представляет собой «растущую потенциальную угрозу жизненно важному трансатлантическому пространству».

Документ исключительное внимание уделяет контролю НАТО над пространством между Гренландией, Исландией и Британией. Отмечается, что реальность в Северной Атлантике сегодня заключается в том, что этот театр военных действий стал гораздо более сложным, чем во времена Холодной войны.

Проект доклада предлагает конкретные шаги альянса в регионе: реконструкцию бывших или открытие новых баз в стратегически важных районах Северной Атлантики, увеличение инвестиций в военно-морские флоты союзников, усиление противолодочной подготовки и учений в Северной Атлантике, а также инвестиции европейских членов в инфраструктуру, необходимую для приема североамериканских сил и оборудования.