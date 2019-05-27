Киев, 27 мая, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов назвал «особо циничными» попытки открыть криминальные производства в отношении экс-президента Петра Порошенко. Соответствующее заявление Герасимов сделал 27 мая на согласительном заседании комитета Верховной рады.

President.gov.ua Петр Порошенко

«Особо циничными выглядят попытки инициировать открытие криминальных дел против Петра Порошенко, в частности за события в Керченском проливе», — сказал Герасимов, комментируя решение международного трибунала ООН по морскому праву, которое обязывает Россию отпустить 24 украинских моряка.

По его словам, на Украине «прокремлевский полк» якобы мстит за так называемые достижения Порошенко в реализации политики евроинтеграции и украинизации, за создание армии.

«Пятая колонна атакует основные государствообразующие достижения Украины во время президентства Петра Порошенко: приобретение духовной независимости, развитие украинского языка, возрождение армии, которая остановила врага и освободила 2/3 оккупированного Донбасса. Прокремлевский полк в украинском политикуме хочет мести за пять лет изгнания и реванша, за уверенное движение Украины на Запад и в Европу», — полагает Герасимов.

Он также обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении конституции и закона о люстрации.

«Особенно обидно, что после пяти лет укрепления демократии и свободы слова при президентстве Петра Порошенко, проведения им абсолютно прозрачных президентских выборов, Владимир Зеленский начал свою каденцию с нарушения законов. Я имею в виду не только антиконституционный роспуск парламента, но и нарушение закона о люстрации, когда на должности назначаются люстрированные чиновники», — считает Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело на Порошенко по заявлению юриста Андрея Портнова. Его подозревают в государственной измене и превышении судебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

25 мая Портнов заявил, что будет настаивать на том, чтобы суд арестовал все активы Порошенко.

«Есть второй кейс, мы его зарегистрировали в Государственном бюро расследований… Мое ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов — это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей», — рассказал Портнов.

27 мая Портнов подал в ГБР четвертое заявление на экс-президента Порошенко. По словам Портнова, у него есть еще десятки подобных заявлений. Новое заявление касается назначения членов высшего совета правосудия. Портнов заявил в ГБР, что Порошенко противоправно изменил ключевые условия конкурса по отбору кандидатов для назначения в ВСП, фактически отстранив от него конкурсную комиссию.

Он усматривает в действиях Порошенко признаки преступлений, предусмотренных ст.109 («Захват власти») и 382 («Невыполнение решения суда») Уголовного кодекса.