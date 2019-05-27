Курган, 27 мая, 2019, 18:31 — ИА Регнум. В Курганской области состоялось предварительное голосование партии «Единая Россия» за выдвижение кандидатур на выборах 8 сентября 2019 года. Счётные участки посетили около 23 тысяч зауральцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По Курганской области явка на праймериз составила 7,72% % от общего числа избирателей. В Далматовском районе явка — 14,9%, в Куртамышском — 10,7%, в Шумихинском — 10,6%. В Кургане проголосовали 7,14% избирателей.

Порядка 30% кандидатов — люди до 30 лет, а средний возраст участников предварительного голосования — 40 лет, сообщил заместитель секретаря Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель исполкома Родион Вяткин.