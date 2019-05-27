Чебоксары, 27 мая, 2019, 18:06 — ИА Регнум. В Чувашии выясняют обстоятельства происшествия с участием врача скорой помощи. Инцидент получил огласку после того, как в сети появились кадры с видеорегистратора машины: запечатлено, как на медицинского работника напал один из мужчин, а затем — его знакомые. После этого полиция распространила сообщение о том, что подозреваемые задержаны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции участники инцидента были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На злоумышленников составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

По факту нападения на медицинского работника проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что видеокадры происшествия попали в сеть. Запечатлено, как один из мужчин напал на врача, которому удалось скрутить злоумышленника и повалить его на землю. После этого на медработника набросились знакомые нападавшего. Драка остановилась после того, как водитель скорой вступился за врача.