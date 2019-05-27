Калуга, 27 мая, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары», который является главным гитарным событием России, 27 мая в 22-й раз торжественно открыли в Калуге. Как рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM художественный руководитель фестиваля «Мир гитары» Олег Акимов, в течение пяти дней калужане и гости областного центра смогут насладить виртуозной игрой лучших гитаристов планеты из 14 стран: Австралии, Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Венгрии, Испании, Казахстана, Молдавии, России, США и Франции.

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В программе открытия фестиваля на сцене концертного зала Калужской областной филармонии выступили Даниил Крамер и Роман Мирошниченко (Россия), Владимир Ткаченко и Владимир Троицкий (Белоруссия — Россия), Жора Саргсян (Армения) и академический большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева.

«В настоящее время «Мир гитары» является самым масштабным фестивалем гитарной музыки на постсоветском пространстве, в Европе и одним из крупнейших в мире. В ежегодном музыкальном форуме принимают участие ведущие солисты и коллективы, композиторы и дирижёры из России, стран СНГ и дальнего зарубежья», — сказал Олег Акимов.

Напомним, музыкальный фестиваль «Мир гитары» стал культурной визитной карточкой региона и был удостоен ряда престижных премий и наград. В 2018 году фестиваль включён в ТОП-200 лучших событий России и удостоен звания «Национальное событие».