Лондон, 27 мая, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.

Нефтяная вышка

В настоящий момент нефть Brent выросла на 55 центов (0,82%) и оценивается в $68,02 за баррель. Нефть WTI опустилась в цене на 5 центов (0,09%), до $58,58 за баррель.

Стабилизации нефтяных цен после способствует давление США против Ирана и сокращения добычи в странах ОПЕК.

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