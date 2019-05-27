Калуга, 27 мая, 2019, 17:57 — ИА Регнум. До 2024 года в Калужской области планируется провести широкую информационную кампанию по созданию положительного образа предпринимателя в рамках проекта Минэкономики области «Популяризация предпринимательства». Об этом 27 мая рассказал на заседании регионального кабинета министров генеральный директор Агентства развития бизнеса Калужской области Стефан Перевалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседании регионального кабинета министров выступил генеральный директор Агентства развития бизнеса Калужской области Стефан Перевалов.

По словам главы ведомства, в рамках проекта предусмотрено создание объединения бизнес-наставников из числа успешных предпринимателей и вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14−17 лет. В этой связи запланированы мероприятия, направленные на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям.

Прогнозируется, что обучением основам ведения бизнеса и навыкам предпринимательской деятельности будут охвачены 22 тысячи участников, которые создадут более 1700 новых компаний.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, каждый начинающий предприниматель должен быть в курсе тех трудностей, с которыми он может столкнуться, а также того, как их преодолеть и куда обратиться за поддержкой. При этом губернатор подчеркнул важность популяризации успешного бизнес-опыта. Глава региона предложил пройти обучение в рамках специального «бизнес-класса» всему кабинету министров области и аппарату калужского уполномоченного по правам предпринимателей. Для проведения занятий в «бизнес-класс» предполагается пригласить специалистов банковской сферы и предпринимателей-практиков.

Как считает губернатор Артамонова, бизнес-ликбез поможет чиновникам лучше понять потребности и проблемы местного бизнес-сообщества и оказывать предпринимателям действенную поддержку. Первое занятие в «бизнес-классе» запланировано на конец июня 2019 года. Артамонов заявил о намерении лично поучаствовать в обучении предпринимательству.

Напомним, оборот малых и средних организаций Калужской области за 2018 год вырос на 2,5% и составил 420 млрд рублей. Финансовой поддержкой из бюджетов всех уровней в сумме 975 млн рублей воспользовались 234 субъекта малого и среднего предпринимательства.

В регионе серьезно снизили налоговую нагрузку на предпринимателей за счёт дифференциации потенциального годового дохода в зависимости от вида деятельности и муниципалитета. В результате количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, увеличилось за 2018 год на 21%, а налоги в местные бюджеты от её использования выросли на 20%.

С 2019 года предприниматели получили беспроцентные кредиты на срок до 15 лет с отсрочкой уплаты долга до трёх лет на создание новых рабочих мест в моногородах. В структуре валового регионального продукта доля малого и среднего бизнеса составляет 25%.

К 2025 году в Калужской области планируется увеличить вклад предпринимательства до 40%. В этой связи действия кабинета министров региона будут направлены на дальнейшее снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательства, расширение их доступа к финансовым ресурсам и имуществу и популяризацию предпринимательской деятельности.