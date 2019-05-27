Ставрополь, 27 мая, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Доследственную проверку в связи с нападением вооруженного ножом мужчины на редакцию ставропольской газеты «Родина» начало СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства 27 мая. На место нападения направлены следователи.

Sledcom.ru Следственный комитет

Предварительно установлено, что днём 27 мая в помещение редакции газеты «Родина» в Ставрополе вошёл мужчина. Он потребовал опубликовать материал, а получив отказ, напал с ножом на главного редактора и еще трех сотрудников издания.

Журналисты были доставлены в больницу. Главный редактор госпитализирован в стационар, его коллег после оказания помощи отпустили домой.

Как сообщили в ведомстве, следствие направило ходатайство прокурору о передаче материалов проверки о данном преступлении из органов внутренних дел в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам нападавший уже задержан — по некоторым данным, он состоит на учете у психиатра.