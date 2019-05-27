Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 27 мая, 2019, 17:48 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии ведутся поиски двоих туристов. Лыжники заблудились в Эльбрусском районе на высоте 3400−3500 над уровнем моря. Информация о их пропаже поступила в 16:10 27 мая, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Лыжи

«В Эльбрусском районе два лыжника при спуске с Гара-Баши из-за погодных условии сошли с горнолыжной трассы и заблудились», — говорится в сообщении.

На поиски пропавших лыжников вышла группа спасателей в составе пяти человек на двух единицах техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в горах Кабардино-Балкарии с начала 2019 года спасено 28 туристов. Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России провел 33 спасательных операции только в горном кластере. Всего же таких операций по республике было 98. Удалось спасти 65 человек. Число погибших составило шесть человек, пострадавших — 70.