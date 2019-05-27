Вена, 27 мая, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Национальный совет Австрии (нижняя пала парламента страны) вынес вотум недоверия кабинету министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Голосование состоялось сегодня, 27 мая.

(сс) European People's Party Себастьян Курц

Напомним, что австрийская оппозиция подняла вопрос о недоверии Курцу и его кабинету министров после громкого скандала вокруг бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. Неделю назад крупнейшие германские СМИ синхронно выпустили материал о некой видеозаписи, на которой Штрахе в 2017 году обсуждает с некой «российской гражданской» финансовую помощь, которую она может оказать его партии на предстоящих тогда выборах в парламент Австрии. В обмен на эту помощь Штрахе якобы обязуется помочь этой женщине приобрести австрийские активы, в частности, газету Kronen Zeitung.

Сам Штрахе заявил, что данный разговор, состоявшийся в 2017 году на Ибице, был для него ловушкой — политик был нетрезв и слабо понимал что говорит его собеседница, которая, по его словам, никакая не российская гражданка, а гражданка Латвии. Он подчеркнул, что никакой финансовой помощи его партия ни от кого не получала. Тем не менее Штрахе пришлось уйти в отставку. Также в отставку ушли все министры от АПС.

Курц продолжил работу в качестве премьер-министра, а на вакантные должности в своем кабинете назначил представителей своей партии (Австрийская народная партия), а также экспертов.

Такие действия Курца совершенно не понравились оппозиции. Был инициирован вотум недоверия, за который сегодня проголосовало большинство депутатов.

Это первый с 1945 года случай, когда парламент Австрии сместил канцлера.