Эр-Рияд, 27 мая, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Глава Чечни представляет Россию на международной конференции «Ценности аль-васатыйи и умеренности в текстах Корана и сунны». На открытии религиозного форума, в котором принимают участие 1100 мусульманских ученых, представителей религиозных и общественных организаций, ему было предоставлено слово для приветствия, пишет IslamNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В нем он выразил благодарность руководству Королевства Саудовская Аравия за «неоценимый вклад в дело исламского просвещения и борьбы с радикализмом и экстремизмом». По словам Кадырова, Саудовская Аравия является во все времена «опорой мусульман и центром их притяжения», поэтому он призвал мусульман объединиться с властями королевства и, «встав плечом к плечу, отказаться от вражды и ненависти».

«Мы отвергаем все обвинения ислама в терроризме. Отвергаем обвинения против других религий. С террористами и преступниками бесполезно говорить. Они подлежат уничтожению», — цитирует IslamNews чеченского лидера.

По итогам международной конференции будет принята Мекканская декларация, в которой будут отражены коранические принципы аль-васатыйи и умеренности, осуждение религиозного экстремизма на основе корана и сунны пророка Мухаммада.

Справка: аль-васатыйя — идея серединности, положение об умеренности и соблюдении «золотой середины» в исламе. Этот принцип определяет образ жизни мусульман, их отношение к окружающему миру и друг к другу.