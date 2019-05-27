Чебоксары, 27 мая, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Сегодня, 27 мая, в России начался основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Первые экзамены выпускники сдавали по географии и литературе, на которые в Чувашии ранее были зарегистрированы около 680 человек. Были открыты пять пунктов проведения экзаменов: в Канаше, Новочебоксарске, Чебоксарах и Шумерле, а также в Цивильском районе, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Всего для участия в основном периоде ЕГЭ предварительно были зарегистрированы 6192 участника (в 2018 году — 5802 участника). В министерстве образования отмечают, что с этого года расширен перечень предметов для сдачи экзамена: выпускники получили возможность сдать китайский язык наряду с английским, немецким, французским и испанским. В этом году в Чувашии сдавать китайский язык планирует один человек, при этом не нашлось желающих сдавать испанский язык.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии впервые прошла олимпиада по китайскому языку. Отметим, Чувашия является родиной известного востоковеда и одного из основоположников отечественной синологии Иакинфа Бичурина (Никита Яковлевич Бичурин, в монашестве архимандрит Иакинф): он родился 29 августа (9 сентября) 1777 года в селе Акулево Чебоксарского уезда Казанской губернии. Он оставил значительное число сочинений о Китае, ввёл в мировой научный оборот большое число китайских исторических источников.

Кроме того, с этого года действуют новые правила участия в ЕГЭ по математике: выпускники теперь могут выбрать только один уровень — базовый или профильный. При этом пересдать неудовлетворительный результат экзамена в резервные сроки можно, изменив выбор уровня. Выпускники прошлых лет больше не могут участвовать в ЕГЭ по математике базового уровня. Выпускники 11 классов, сдавшие обязательные предметы на «двойку» (русский язык и математика), смогут пересдать экзамен с 3 по 20 сентября.

Что касается математики, то большинство выпускников, 64,79%, предварительно выбрали для сдачи профильную математику. Доля выпускников, которые планируют сдавать математику базового уровня, составляет 30,74%.

Как и ранее, из предметов по выбору лидирует обществознание, хотя с каждым годом число сдающих снижается: предмет выбрали 54,03% выпускников, в 2018 году таких было 58,27%, в 2017 году — 58,65%. На втором месте по популярности — физика, которую планируют сдавать 33,65% выпускников. При этом доля сдающих данный предмет также сокращается: в 2018 году физику выбрали 35,71% выпускников, в 2017 году — 36,07%. На третьем месте в рейтинге предметов — биология, которую предпочли 23,69% выпускников (в 2018 году — 25,48%, в 2017 году — 24,05%).

Отметим, что выросла доля сдающих информатику и ИКТ — с 14,09% в прошлом году до 15,11% в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, основной и единый государственные экзамены традиционно проходят в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочно экзамен сдавали с 20 марта по 10 апреля на базе двух школ в Чебоксарах. Основной период сдачи ЕГЭ начался 27 мая и завершается 1 июля. Всего в республике работают более 30 пунктов проведения экзаменов.