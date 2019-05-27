Санкт-Петербург, 27 мая, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение Дзержинского районного суда, согласно которому директор Санкт-Петербургского Большого театра кукол Александр Калинин, обвиняемый в получении взятки, помещен в следственный изолятор на срок по меньше мере до 17 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Уголовное дело в отношении Александра Калинина и его арест вызвали большой общественный резонанс в Петербурге. В поддержку директора театра высказались театральные и общественные деятели. Под петицией на сайте Change.org с просьбой изменить меру пресечения Калинину на не связанную с лишением свободы подписались более 5000 человек.

Как сообщили 27 мая в пресс-службе городского суда, сам Калинин сегодня просил избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест «с любыми ограничениями». Он сообщил суду, что на допросе у следователя признал фактические обстоятельства дела, заявил о готовности возместить ущерб, так как чувствует «некоторое внутреннее раскаяние».

Суду были представлены целых два тома обращений от различных лиц с просьбой изменить Калинину меру пресечения. Однако это не повлияло на решение суда, и директор театра останется в СИЗО.

Как утверждают защитники Калинина, его здоровье резко ухудшилось после ареста: усилились боли в груди, начались перебои сердечного ритма, приступы удушья.

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Как сообщало ИА REGNUM, директор государственного учреждения культуры «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» обвиняется получении взятки. Гендиректор коммерческой фирмы, с которой имел дело театр, обвиняется в даче взятки. Сумма взятки, по версии следствия, превысила 1,2 млн рублей.

18 апреля текущего года в здании Большого театра кукол на улице Некрасова в Петербурге прошли обыски. Директор был задержан, а затем арестован по решению суда по 17 июня 2019 года. Калинин вину не признает, он просил избрать ему домашний арест. Второму фигуранту уголовного дела Ольге Силаевой избран домашний арест по 17 июня.

По версии следствия, директор театра получил деньги за совершение действий в пользу коммерческой структуры при заключении договора поставки театру декораций, бутафории, реквизита, костюмов и кукол для одного из спектаклей.