Киев, 27 мая, 2019, 16:44 — ИА Регнум. На Украине против бывшего президента этой страны Петра Порошенко возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом сегодня, 27 мая, сообщил бывший заместитель главы администрации свергнутого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Теперь Порошенко обвиняют в узурпации судебной власти на Украине. Это уже четвертое уголовное дело против бывшего президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе Порошенко сперва обвинили в государственной измене в связи с провокацией в российском Керченском проливе. 25 ноября 2018 года Порошенко отправил три корабля ВМС Украины на прорыв российской границы и выход в Азовское море через Керченский пролив. Нарушители были задержаны российскими пограничниками.

Потом Порошенко обвинили в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в «Центрэнерго».

24 мая Государственное бюро расследований Украины обвинило Порошенко в легализации преступно нажитых средств на общую сумму порядка $300 млн, которые тот получил при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Портнов подчеркнул, что четвертое обвинение против Порошенко — далеко не последнее и готовятся ещё десятки уголовных дел.