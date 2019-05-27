Мадрид, 27 мая, 2019, 16:35 — ИА Регнум. «Испания нисколько не стеснялась, когда приходило время брать деньги из России, особенно в те моменты, когда ее экономические циклы явно были на подъеме, как в первые годы XXI века. Тем не менее эта привычка претерпела постепенные изменения. Российские инвесторы, прежде всего те, что не смогли однозначно подтвердить легальный источник своего богатства, с каждым разом находили испанский деловой ландшафт всё более неудобным, хотя он пока еще не был препятствием», — пишет испанское издание La Vanguardia.

sopemu Коста-дель-Соль

То, что различные подразделения администрации, вовлеченные в борьбу с отмыванием денег, инициировали расследования в отношении происхождения некоторых российских капиталов на рынке испанской недвижимости и промышленного производства, уже не является нерегулярным явлением или случайностью, подчеркивает СМИ.

Значительная часть российских денег, присутствующих в Испании, связана с рынком недвижимости. Вложения в жилищный фонд в Коста-дель-Соль, Коста-Брава, на Балеарских островах, не считая таких анклавов, как Ориуэла и Торревьеха в провинции Аликанте, делаются весьма значительные. Испанская земля продолжает быть очень привлекательной для тех россиян, которым нужно вложить избытки своего капитала в имущество за границей. Дело дошло до проведения таких агрессивных кампаний по привлечению инвестиций, что в ходе них предлагали покупку домов за биткоины.

«Российские инвесторы вкладывают свои деньги туда, где есть солнце. Поэтому они отправляются в Италию, во Францию и в Испанию», — рассказала Анастасия Кириленко, россиянка, проживающая в Париже и занимающаяся журналистскими расследованиями. Она осуществила несколько исследований российской организованной преступности на испанской территории.

В Испании продолжает действовать такое юридическое понятие, как «золотая виза», позволяющая иностранцам получить постоянный вид на жительство, если они вложат в недвижимость по меньшей мере полмиллиона евро. Эта мера была принята, чтобы в качестве дополнительного бонуса привлекать в страну иностранных владельцев капитала. Впрочем, согласно источникам, знакомым с ситуацией на рынке, граждане Китая пользуется этим быстрым путем переселения куда чаще, чем россияне.

Как бы там ни было, вопреки последовательным препятствиям, мешающим властям пользоваться «грязными деньгами», а также теми русскими инвестициями, которые могут подорвать суверенитет страны (например, в области энергетики), анонимный российский капиталист назвал Испанию хорошей площадкой. Дело в том, что эта страна является не только крупной экономикой в составе Европейского союза, но и имеет общую языковую платформу с Латинской Америкой. А опыт подсказывает, что беспокойство насчет государственной безопасности здесь чаще всего концентрируется на других вещах.