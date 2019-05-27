Киев, 27 мая, 2019, 16:04 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук призвал депутатов Верховной рады не уезжать на каникулы, а внести изменения в избирательный кодекс, в частности, отменить мажоритарную систему выборов и открыть депутатские списки. Соответствующее заявление Стефанчук сделал 27 мая на брифинге в Киеве.

«С трибуны Верховной рады все фракции заявили, что они «за» открытые списки. Все фракции заявили, что они «за» избирательный кодекс. Друзья, работайте, есть период, есть процедуры, вносите. А избиратель даст оценку: соотносится ли то, что вы делаете с тем, что вы говорите. Мы будем очень довольны, если будет проголосован нормальный, европейский избирательный кодекс», — сказал Стефанчук.

Он призвал Раду внести изменения в избирательный кодекс ещё до проведения досрочных парламентских выборов.

«Для нас целесообразно, чтобы эти вещи до момента перевыборов были приняты. Это открытая и понятная позиция президента… Мы хотим нормальных правил игр, в том числе и для парламента. Мы хотим, чтобы этот парламент работал согласно тем требованиям, которые существуют во всем мире, чтобы он придерживался регламентных процедур. Если это будет, поверьте мне, будут уважение и взаимопонимание», — добавил Стефанчук.

Он считает, что досрочные выборы помогут президенту Владимиру Зеленскому перезапустить украинскую политическую систему.

«Сегодня общество требует изменений. Сегодня общество реально не может работать в этой системе властных координат, которая существует в Украине. Для нас приоритетно — удовлетворить запрос общества. Владимир Александрович, подписав указ, сделал перезапуск властной системы в Украине», — подытожил Стефанчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Зеленский подписал указ о досрочном роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля. 22 мая на внеочередном заседании парламента депутаты не внесли в повестку дня сессии законопроекты президента Зеленского «Об изменениях в избирательное законодательство» и «Об изменении системы госзакупок» во время выборов. Таким образом старый состав парламента не отказался от коррупционной мажоритарной системы выборов, а также на обязал партии открыть списки депутатов в рамках пропорциональной системы выборов.