Красногорск, 27 мая, 2019, 17:48 — ИА Регнум. В Подмосковье выявили 251 нарушение градостроительного законодательства и нормативных документов на строящихся объектах региона. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 103 нарушения строительных норм и правил, приведено в порядок 29 строительных площадок, устранено 38 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на три объекта, а также устранено 31 иное нарушение», — рассказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Всего за период с 20 по 26 мая инспекторами Главгосстройнадзора Московской области было проведено 207 проверок строящихся объектов. За неделю застройщики устранили 204 ранее выявленных нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года компаниям-застройщикам Подмосковья были выписаны штрафы более чем на 7 миллионов рублей.

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