Москва, 27 мая, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес покинет клуб, но может продолжить карьеру в России. Об этом заявил агент игрока Пабло Бентанкур, 27 мая сообщает «Чемпионат».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

"Абель определённо уходит из ЦСКА, но он может перейти в другую российскую команду», — сказал Бентанкур.

Напомним, в августе 2018 года Эрнандес стал игроком ЦСКА на правах свободного агента. Его контракт с клубом был рассчитан на три года.

Ранее Эрнандес выступлал за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». Кроме того, в его активе 28 матчей за сборную Уругвая, за которую он забил 11 голов.