Антананариву, 27 мая, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Сегодня на Мадагаскаре стартовали парламентские выборы, передает Deutsche Welle Swahili.

State.gov Госсекретарь Райс с экс-президентом Марком Раваломанана

Выборы проходят на фоне ожесточенной конкуренции между президентом Андри Радзуэлиной и оппозиционером Марком Раваломананой.

Один из кандидатов от партии Раваломананы ТIМ Фено Раламбоманана выразил разочарование проигрышем Раваломананы на президентских выборах. Но в то же время это обстоятельство мотивирует его заполучить большее количество мест в парламента для обеспечения стабильности и избежания политических конфликтов в ближайшие годы.

Всего на выборы было выдвинуто 800 кандидатур, 500 из них — самовыдвиженцы. Они будут бороться за 151 место в парламенте.

Политолог Тохавина Раламбомахай в интервью журналистам сообщил, что существует большая вероятность того, что большинство в парламенте получат кандидаты, не представляющие никакие политические партии.

Радзуэлина и Раваломанана возглавляют политику на Мадагаскаре с 2000 года, и чаще всего они являлись конкурентами.

По словам политолога, избиратели намерены прекратить конфликт между двумя враждующими лагерями Радзуэлины и Раваломананы, поэтому будут отдавать предпочтение самовыдвиженцам.