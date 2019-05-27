Ставрополь, 27 мая, 2019, 15:49 — ИА Регнум. В условиях ограничения импорта продовольственных товаров Северный Кавказ должен наращивать свои возможности по поставкам продукции сельского хозяйства на рынок жителей России и на внешний рынок. Об этом было сказано в ходе совещания в Железноводске, которое прошло 25 мая под председательством полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Матовникова и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По словам полпреда Матовникова, агропромышленному комплексу СКФО представилась «уникальная возможность занять освободившиеся ниши, наладить поставки своей продукции во все регионы России и в другие страны». С ним согласился глава Минсельхоза, поставив задачу за пять лет увеличить экспорт продукции более чем в три раза.

«К 2024 году региону необходимо увеличить экспорт сельхозпродукции более чем в 3,5 раза — с нынешних 350 млн долларов до 1,3 млрд долларов. В достижение указанной цели должен внести свой вклад каждый субъект округа», — подчеркнул Патрушев.

Были отмечены направления, в которых будет обеспечивать прирост экспорта каждый субъект округа. Так, Ставрополье будет расширять производство зерновых и мясо-молочной продукции, а также пищевой и перерабатывающей промышленности. Зерно, сахар и напитки будет экспортировать Северная Осетия, Ингушетия — фрукты и овощи, Кабардино-Балкария — шоколад и кондитерские изделия.

Напомним, в 2018 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции в Северо-Кавказском федеральном округе составил 214,8 млн долларов. За первые четыре месяца 2019 года объем поставок сельхозпродукции и продовольствия из СКФО за рубеж составил 108 млн долларов.

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