Москва, 27 мая, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео удара молнии по ракете-носителе «Союз-2.1б».

Старт ракеты Союз 2.1

https://twitter.com/Rogozin/status/1132970813790015488

"Молния не помеха», — прокомментировал инцидент Рогозин.

Глава «Роскосмоса» также поздравил с успешным стартом в том числе командование космических войск и боевой расчет космодрома.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в 09:23 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». При старте в ракету ударила молния.