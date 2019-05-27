Москва, 27 мая, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен (ЕГЭ), который проводится в школах России, положительно себя зарекомендовал, заявил 27 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Единый государственный экзамен

По его словам, результаты экзаменационных кампаний ежегодно анализируются, что позволяет менять и совершенствовать систему сдачи, сводить к минимуму проблемы и нарушения.

«В целом единый госэкзамен себя хорошо зарекомендовал за это время», — сказал он.

Ранее глава правительства пояснил, что ЕГЭ в России вводили для того, чтобы добиться объективной и честной оценки знаний.