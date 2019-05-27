Дар-эс-Салам, Танзания, 27 мая, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Браконьеры из Танзании изменили направление своей деятельности и все чаще стали охотиться на панголина. Чешуя этого животного используется для изготовления многих нетрадиционных лекарств, передает газета Nipashe со ссылкой на экспертное мнение.

David Brossard Панголин

Специалист по защите природных ресурсов из Агентства США по международному развитию (USAID) Экспер Пиус заявил, что причиной усиления охоты на панголина стало ужесточение законодательства о контрабандой торговле слоновыми бивнями и слоновой костью.

Он добавил, что торговля чешуей панголина все больше распространяется в мире, что приводит к снижению стоимости на мировом рынке слоновой кости и слоновых бивней.

«И хотя для Танзании нет статистики о числе обитающих панголинов и объемах нелегальной торговли ими, в стране необходимо принять меры, так как торговля чешуей панголина активно развивается во всем мире из-за серьезного контроля за торговлей слоновой костью и бивнями», — добавил Пиус.