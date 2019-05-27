Москва, 27 мая, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Введение в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) потребовалось, чтобы добиться объективной и честной оценки знаний, заявил 27 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Он напомнил, что в стране почти завершился учебный год, и школьникам предстоит испытание ЕГЭ.

«Такую форму аттестации мы вводили, напомню, чтобы добиться максимально объективной и честной оценки знаний, которые получают школьники, избежать коррупции при поступлении в вузы», — сказал Медведев.

В повестке дня совещания, помимо ЕГЭ, также вопрос отмены внутреннего роуминга.