Ставрополь, 27 мая, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Мужчина напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе, четверо получили ранения. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Стапровольского края Владимир Владимиров.

Mr Seb Нож

«Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие — определит наказание», — написал Владимиров.

https://www.instagram.com/p/Bx9w86Di5hp/

Губернатор также сообщил, что угрозы жизни пострадавших нет, двое уже отпущены домой после оказания помощи.

«Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле», — добавил Владимиров.

Газета «Родина» является газетой Ставропольского краевого отделения КПРФ, выходит с 1994 года.