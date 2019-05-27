Алма-Ата, Казахстан, 27 мая, 2019, 15:10 — ИА Регнум. В медицинских организациях Алма-Аты с начала 2019 года отстранили 60 сотрудников, в том числе 20 врачей, из-за отсутствия сертификатов специалиста. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Алма-Аты.

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В управлении уточнили, что из числа отстраненных сотрудников сертификаты продлили 13 работникам. На наличие сертификатов в Казахстане проверили 600 медицинских организаций.

Отмечается, что с 1 августа 2019 года рабочие места медработников будут блокироваться автоматически при истечении срока действия сертификата.

23 мая в министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что более 480 медицинских работников в республике отстранены от клинической практики из-за отсутствия сертификатов специалистов.