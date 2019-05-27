Кабул, 27 мая, 2019, 15:08 — ИА Регнум. В результате взрыва недалеко от министерства по делам хаджа в Афганистане пострадали десять человек. Об этом 27 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

По данным правоохранительных органов, самодельное взрывное устройство сработало утром, преступники заложили его внутри автобуса, припаркованного в непосредственной близости от министерства.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая группировка. Чиновники министерства подвергли критике силовые структуры страны за отсутствие надлежащих условий безопасности.