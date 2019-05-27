Москва, 27 мая, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Официальный представитель автопроизводителя Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор Рус» объявил об отзыве 1 678 транспортных средств из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Mazda 3

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mazda 3, реализованные c сентября 2015 года по март 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей», — говорится в сообщении.

Компания намерена совершенно бесплатно заменить передний блок управления оборудованием кузова, в состав которого входит неисправное реле.

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