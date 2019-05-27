Париж, 27 мая, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Дании Каролиной Возняцки в первом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 4 минуты, завершилась со счётом 0:6, 6:3, 6:3.

(сс) Tatiana Вероника Кудерметова

Кудерметова два раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, одна ошибка на подаче и пять брейков.

Во втором турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Зариной Дияс и французской теннисисткой Одри Альби.

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