Москва, 27 мая, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Главной проблемой государственных, муниципальных закупок, а также закупок госкомпаний в России является отсутствие доверия между заказчиками и исполнителями. Об этом 27 мая сообщил заместитель руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Василий Жуков во время выступления на Московском предпринимательском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

«Каждый третий рубль в экономике — это деньги закупщиков. Экономика может работать, если есть доверие общества к обществу или общества к государству. То есть когда стороны понимают, что можно работать, и не обманут, а если и обманут, то государство накажет. К сожалению, у нас нет ни того, ни другого. Те, кто работает в закупках, думаю, меня все поймут», — заявил чиновник.

Также специалист по закупкам посетовал на то, как тяжело работать государственным заказчикам: что ни делай, всё равно будут критиковать и обвинять в нарушениях.

«Нас ФСБ упрекает, что мы допускаем на торги компании, у которых есть лицензия ФСБ, но у которых собственник — американец. Но тогда к ним вопрос возникает: почему вы выдали им лицензию? Налоговая приходит, задаёт вопросы, зачем вы заключаете контракты с компаниями «однодневками» — но вопрос к ним: зачем такие фирмы регистрируете? По начальной цене — контролёр придёт и скажет: она у вас высокая. А бизнес скажет: она у вас низкая», — пожаловался чиновник.

С той или другой стороны кто-то пытается ухватить за руку, рассказал глава департамента.