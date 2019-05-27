Пермь, 27 мая, 2019, 14:55 — ИА Регнум. В Пермском крае обнародовали информацию о годовых доходах руководителей госучреждений, которые находятся под ведомством Министерства культуры. Самый высокий доход отмечен у художественного руководителя Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Теодора Курентзиса. Он задекларировал 18,8 млн рублей за 2018 год, что больше на 1,5 млн рублей превышает сумму 2017 года.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя 1tv.ru Теодор Курентзис

Второе место по величине дохода занимает директор Пермского губернского оркестра Екатерина Аскарова — 6,9 млн рублей. На третьем месте худрук Театра-Театра Борис Мильграм — 6,1 млн рублей. Его доход по сравнению с 2017 годом упал на 600 тыс. рублей.

Самый низкий доход среди руководителей госучреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, отмечен у директора Коми-Пермяцкой национальной библиотеки им. М. П. Лихачева Валентины Юговой — 665 тыс. рублей.

Добавим, в Пермском крае среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за январь-декабрь 2018 года составила 35 577,5 рубля, а за декабрь — 47 483,7 рубля. Средняя зарплата работника, трудящегося в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений в декабре 2018 года составила 41 585,4 рубля — 87,6% от средней по региону.