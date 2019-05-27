Москва, 27 мая, 2019, 14:46 — ИА Регнум. В Москве 27 мая открыли железнодорожную платформу центра «Сколково», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Инновационный центр» в Сколково

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Инновационный центр» в Сколково

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Инновационный центр» в Сколково

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково

Платформу построили на 19-м километре Смоленского направления МЖД между платформами «Немчиновка» и «Баковка».

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково

Дарья Антонова ИА REGNUM

В церемонии открытия приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин, Евгений Дитрих, Андрей Воробьёв и Олег Белозеров на открытии железнодорожной платформы центра «Сколково»

«Мы завершили очередной этап развития инфраструктуры инновационного центра «Сколково». С сегодняшнего дня у «Сколково» появилась собственная железнодорожная станция», — заявил Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Инновационный центр» в Сколково

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Теперь путь от Белорусского вокзала в инновационный центр занимает от 17 до 30 минут в зависимости от электропоезда. В скором времени ожидается открытие линии МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зал ожидания

Дарья Антонова ИА REGNUM Касса

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково