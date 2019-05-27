Санкт-Петербург, 27 мая, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга получил нового председателя — им стал Александр Жемякин, ранее занимавший должность заместителя председателя комитета финансов Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение издал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили 27 мая в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в понедельник представил коллективу комитета по госзаказу нового руководителя. По словам Елина, задача комитета — обеспечить связь бюджета с результатами государственных закупок.

«Мы выделяем ассигнования для достижения конкретных результатов, и эта связь должна быть обеспечена в полном объеме как на этапе планирования бюджета, так и при его исполнении», — подчеркнул Евгений Елин.

Он добавил, что опыт Александра Жемякина поможет ему эффективно решать эту задачу.28 февраля предыдущий глава комитета Дмитрий Сачков был освобожден от должности председателя, он руководил комитетом с 2015 года. Причины отставки официально не назывались. Обязанности главы комитета вплоть до сегодняшнего дня исполняла Наталия Литвинова, занимавшая должность первого заместителя председателя этого комитета. Сегодня ее поблагодарили за работу в переходный период.

Добавим, что Александр Жемякин с 1999 года работал в комитете финансов Санкт-Петербурга, с 2016 года был заместителем председателя этого комитета

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга уполномочен на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд региона. Именно этот комитет объявляет конкурсы в интересах других структур городской администрации.