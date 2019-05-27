Астана, 27 мая, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Авиакомпания SCAT планирует запустить прямое авиасообщение между Нур-Султаном и Улан-Батором с 3 июня 2019 года. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает 27 мая агентство «Казинформ».

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

По его словам, открытие нового международного рейса между Казахстаном и Монголией будет способствовать продвижению политических и торгово-экономических отношений, развитию туризма и развитию других направлений сотрудничества.

Представитель МИД добавил, что регулярные полеты будут выполняться два раза в неделю: в четверг и в воскресенье на самолете Boeing 737. Продолжительность полета составит 3 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая председатель комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Талгат Ластаев встретился с послом ОАЭ в республике Мухаммедом аль-Джабером. Стороны обсудили увеличение количества авиарейсов между странами.

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