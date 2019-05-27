Польша, 27 мая, 2019, 14:34 — ИА Регнум. В Польше 18-летний юноша совершил вооруженное нападение на свою бывшую школу. Злоумышленник cхвачен на месте преступления, пишет газета Newsweek Polska.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Нападение произошло утром 27 мая в городке Бжесць-Куявски.

«В школу в 10 часов утра вошел мужчина в маске, который бросил в здании две петарды. Использовал также оружие против сотрудника школы — уборщицы. В результате взрыва петард ранения получила также ученица школы», — сказала пресс-секретарь полиции Быдгоща Моника Хлебич.

11-летняя девочка получила раны бедра и груди, сотрудница школы — ранение в живот. Обе госпитализированы. Полиция отмечает, что состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, а раны женщины не характерны для выстрела из известного огнестрельного оружия. Изъятое у нападавшего оружие передано на экспертизу.

Злоумышленник, которым оказался бывший ученик школы, был задержан одним из работников школы, а затем передан прибывшим на место полицейским. Его мотивы пока неизвестны.